ЛДПР сделала заявление о здоровье Жириновского

Фракция ЛДПР заявила, что сообщения СМИ о Владимире Жириновском, который заразился коронавирусом, сильно преувеличены и рассчитаны на сенсационный эффект. Заявление об этом появилось на сайте партии.

«Владимир Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной, активной работе», — заявили во фракции.

В ЛДПР поблагодарили всех за добрые слова в адрес лидера партии, отметив, что самые теплые пожелания на имя Жириновского приходят от огромного количества людей.

«Ну а колоссальное внимание СМИ к Владимиру Жириновскому лишь демонстрирует его значимость в публичной политике России», — добавили парламентарии.

В ЛДПР пожелали Жириновскому скорее поправиться и «вновь блистать яркими заявлениями и точными прогнозами».

Сообщения о госпитализации Жириновского с коронавирусом появились в СМИ 9 февраля. Позже в Минздраве сообщили, что политик еще с 2 февраля лежит в ЦКБ, где лечится от ковида. Лидер ЛДПР заразился «омикроном», передавал RT.