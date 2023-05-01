Власть 01 мая 2023, 19:00 ЛДПР решила проводить митинги в Minecraft четыре раза в год Зампред комитета ГД Свинцов: ЛДПР планирует устраивать митинги в Minecraft раз в квартал Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В ЛДПР планируют проводить митинги в компьютерной игре Minecraft приблизительно четыре раза в год. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Это очень успешный формат, это удобно, что наши граждане могут находиться в любой точке мира. Я думаю, что мы сильно частить не будем, будем проводить такие мероприятия примерно раз в квартал», — сообщил он.

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Свинцов отметил неожиданный успех первого такого мероприятия, которое прошло в честь 1 Мая у виртуального памятника основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. По его словам, организаторы ориентировались на 100–500 участников, но, к их «удивлению и восхищению», собралось 12 тысяч. Возможно, пришло бы и больше, однако на этой цифре серверы не выдержали и рухнули. Зампред комитета Госдумы пообещал, что в будущем с учетом технических возможностей митинги смогут проводить и на 100 тысяч, и на 200 тысяч пользователей.

Ранее партия поблагодарила всех участников сегодняшнего митинга и напомнила, что Жириновский всегда выступал за внедрение передовых технологий как в жизнь, так и в политические процессы. В ЛДПР рассчитывают, что использование игровых платформ для общения с избирателями и привлечения новых сторонников поможет ей стать «первой цифровой партией России».