ЛДПР предложила запретить электронные сигареты

Депутаты ЛДПР разработали и внесли на рассмотрение законопроект о запрете электронных сигарет. Об этом сообщили в Telegram-канале фракции партии в Госдуме.

По словам лидера депутатов от ЛДПР Леонида Слуцкого, законопроект разработали по многочисленным просьбам граждан.

«По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина», — заявил он.

По его словам, проект разработали по образцу тех стран, которые уже ввели такую норму.

Представители фракции ЛДПР отметили, что в Москве полиция изъяла 150 тысяч нелегально доставленных в Россию одноразовых электронных сигарет, опасных для жизни. Их планировали продать через интернет-магазины.

По данным фракции ЛДПР, контрафакт ввозили из Азии, при этом поставщики предоставляли поддельные документы. Депутаты сообщили, что в изъятой партии электронных сигарет выявили «чрезмерно высокое» содержание никотина.