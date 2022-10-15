ЛДПР предложила установить срок подготовки мобилизованных не меньше месяца | 360°

Власть 15 октября 2022, 10:54 Поделиться Telegram

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Viber ЛДПР предложила установить срок подготовки мобилизованных не меньше месяца ЛДПР обратилась в правительство с предложением по срокам подготовки мобилизованных РИА Новости

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ЛДПР выступила с предложением установить срок не менее одного месяца для подготовки мобилизованных перед отправкой в зону спецоперации. Обращение уже направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил ТАСС.

Депутаты попросили проинформировать их о порядке переподготовки и отправке резервистов в зону СВО. В письме отмечено, что порядок проведения частичной мобилизации нормативно не определен. При этом на портале «Объясняем.рф» указано, что на подготовку мобилизованных отводится срок до одного месяца.

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По мнению авторов обращения, неопределенность приводит к принятию необоснованных решений. Члены фракции ЛДПР просят Мишустина принять меры для разработки правил проведения частичной мобилизации и установить конкретный срок для переподготовки военнослужащих.

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Ранее лидер ЛДПР анонсировал просьбу установить минимальный срок подготовки мобилизованных в своем Telegram-канале. Кроме того, он предложил автоматизировать систему воинского учета и интегрировать ее с порталом Госуслуг.

Президент России Владимир Путин пообещал дополнительно дать поручения Совбезу РФ, чтобы он провел инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан.

Ранее депутаты от ЛДПР выступили с инициативой повысить МРОТ до 30 тысяч рублей, сообщили «Дни.ру».

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