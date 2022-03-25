ЛДПР подаст в суд на СМИ, сообщившие о смерти Жириновского

ЛДПР готовит иски в суд в отношении тех, кто распространил фейки о смерти Владимира Жириновского. Об этом сообщили представители партии в Telegram-канале.

Они назвали сообщения о том, что политика не стало, «антигосударственной провокацией» на фоне сложившейся в стране ситуации.

«Мы подаем заявление в Генпрокуратуру и готовим иски в суд против всех клеветников. Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накален до предела, подобные фейки — это <…> настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», — подчеркнули в ЛДПР.

В партии повторили, что состояние Жириновского «стабильно и не ухудшалось».

Информация о смерти лидера партии распространилась 25 марта. Об этом сообщил сенатор Александр Пронюшкин, а вслед за ним написали некоторые СМИ. Однако председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опроверг эти данные и посоветовал прессе удалить публикации и пожелать политику здоровья, а сенатору — сложить полномочия. Пронюшкин разместил опровержение в своем Telegram-канале, назвал информацию непроверенной и заверил, что причастные к ее распространению «понесут ответственность».

Жириновский заразился ковидом и попал в больницу в феврале. Долгое лечение политика регулярно провоцировало появление слухов об ухудшении его самочувствия, однако ЛДПР неизменно их опровергала.