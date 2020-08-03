ЛДПР может выдвинуть Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края

ЛДПР заявила о намерении выдвинуть кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева. Это произойдет в случае, если бывшего губернатора Сергея Фургала приговорят к лишению свободы или запретят занимать государственные должности.

«Если Фургал не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярева. Но мы хотели бы, чтобы успокоились жители, чтобы Фургал был освобожден», — объявил лидер партии Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он указал, что ему непонятна ситуация с арестом Фургала, когда он «должен был быть в контакте с президентом», так как «это вертикаль президентская».

«Если он был бы мэром Комсомольска-на-Амуре, тогда он бы никакого отношения к федеральным структурам не имел. Но здесь губернатор края, руководитель территории, он должен приезжать в Москву каждый месяц. Возможны встречи с президентом, с председателем правительства, Госсовет. Конечно, надо, чтобы все-таки была какая-то чистота здесь — или суд окончательно снимет все претензии, или другой будет губернатор этого региона», — отметил глава партии.

Сергей Фургал был отправлен в отставку 20 июля. Врио был назначен глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярев.