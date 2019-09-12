Лазейка для вмешательства: Генпрокуратура определила суть рекламы Google

Реклама позволяет Google и подобным ему компаниям вмешиваться во внутренние дела России. В Генпрокуратуре РФ ее назвали своеобразной лазейкой для осуществления подобных процессов.

Мнение насчет предназначения рекламы на площадках вроде Google высказал на заседании Совета Федерации начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела», — заметил представитель надзорного органа.

Завалунов назвал такой подход неприемлемым для России и напомнил, что позиция Москвы уже неоднократно озвучивалась на международных площадках, в том числе в ООН.

Google ответил на претензии РКН и ЦИК о вмешательстве в выборы Подробнее

Несколькими днями ранее Роскомнадзор заявил, что нашел политическую рекламу на Google и Facebook в единый день голосования. Случившееся в РКН расценили как вмешательство в дела страны.

В самой корпорации отметили, что местные законы Google не нарушал, а лишь поддерживал отечественную политическую рекламу.