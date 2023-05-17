Власть 17 мая 2023, 14:18 Лаврову надоело доказывать Западу, что Россия готова к диалогу Глава МИД РФ Лавров: надоело доказывать Западу, что Россия готова к диалогу с Украиной РИА «Новости»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что ему уже надоело комментировать «стенания» Запада по поводу того, что Россия якобы не готова к диалогу с Украиной. Дипломат напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский сам отказался от переговоров, написало РИА «Новости».

«Сам Зеленский заявляет: „с кем мне там в Москве разговаривать“. Буквально на днях он в очередной раз это подтвердил. Не говоря о том, что в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с РФ», — сказал глава министерства.

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Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Израиль даже собирался стать посредником в российско-украинском переговорном процессе, однако для того, чтобы он все же состоялся, нужно, чтобы обе стороны шли на контакт.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал высказанную лидером ЮАР Сирилом Рамафосой идею об участии лидеров африканских стран в обсуждении украинского урегулирования.