Лавров запланировал обсудить с коллегой из Индии подготовку саммита

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром подготовку двухстороннего саммита. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Лавров прибыл в Нью-Дели для переговоров. Он уточнил, что диалог с Индией активно развивается, и правительство России этим довольно.

«На повестке дня очередной саммит, встречи в верхах. Обсудим сегодня, как идет подготовка к этому важнейшему мероприятию», — сказал министр.