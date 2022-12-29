Власть 29 декабря 2022, 09:47 Лавров заявил об отсутствии доказательств поставок России иранских дронов Глава МИД Лавров: Запад не предоставил доказательств поставок России БПЛА из Ирана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Слова Запада о том, что Иран якобы поставлял беспилотники России, не получили никакого подтверждения в виде доказательств. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Западники затеяли шумиху в Совете Безопасности ООН в связи с якобы имевшими место поставками иранских беспилотников в Россию. Как водится, все в стиле highly likely (англ. „весьма вероятно“ — прим. ред.). Фактов привести не могут, да и не пытаются», — сказал он.

Реклама

Лавров добавил, что западные страны раскачивают ситуацию внутри Ирана и пытаются заставить планету бояться иранской угрозы.

Реклама

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил наносить удары по производствам ракет и беспилотников в Иране из-за того, что республика якобы поставляет дроны России. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи пообещал, что иранские власти обязательно ответят на подобные выпады украинской стороны.