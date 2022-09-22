Лавров заявил об окончательном превращении Украины в государство «нацистского толка» | 360°

Власть 22 сентября 2022, 19:15 Поделиться Telegram

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Viber Лавров заявил об окончательном превращении Украины в государство «нацистского толка» Глава МИД России Лавров назвал Украину государством «нацистского толка» РИА «Новости»

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Украинские власти пренебрегают международными нормами гуманитарного права, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его мнению, Украина окончательно превратилась в государство «нацистского толка», сообщил ТАСС.

С таким заявлением министр иностранных дел выступил на заседании Совбеза ООН.

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«У нас нет сомнений, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права», — отметил Сергей Лавров.

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Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что власти страны разрешили американским военным использовать свою территорию для испытания оружия. Этим предложением уже заинтересовался ряд компаний из США.

Российские военные продолжают выполнение спецоперации. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала СВО потеряли 61 207 человек убитыми и 49 тысяч бойцов ранеными. За это же время Вооруженные силы России потеряли 5937 военнослужащих. Шойгу отметил, что более 90% получивших ранения позже вернулись в строй.

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