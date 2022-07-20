Лавров заявил о желании США и Великобритании стравить Россию и Европу

Вооружая Украину, США и Великобритания хотят столкнуть Россию с Европой. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА «Новости».

«Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Украину не просто накачивают оружием, а удерживают от любых конструктивных шагов и заставляют использовать это оружие все более рискованно. Причем за этим следят иностранные инструкторы и специалисты, которые обслуживают системы HIMARS и другие.