Лавров заявил о заинтересованности России в поддержании добрых отношений со всеми странами

Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать конструктивные и добрые отношения со всеми государствами. В первую очередь это касается соседних стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений с государствами Центральной Азии.

«Как и любой ответственный член международного сообщества, Россия заинтересована в благожелательном внешнем окружении, поддержании добрососедства и конструктивного взаимодействия со всеми, но прежде всего — с сопредельными и соседними государствами», — сказано в материале, который опубликован в «Российской газете».

Министр заметил, что со странами Центральной Азии Россию связывают отношения стратегического партнерства, с большинством из них — союзничества.

Лавров отметил, что у РФ по случаю 30-летия дипотношений насыщенная программа мероприятий со странами Центральной Азии.

«За прошедшие годы мы прошли большой путь. В совместной работе всегда опирались на объединяющие наши народы исторические узы дружбы, богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения», — подчеркнул он.

Глава МИД РФ заметил, что торгово-экономические отношения с государствами Центральной Азии активно развиваются вне зависимости от геополитической обстановки.