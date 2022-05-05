Лавров заявил о заинтересованности России в поддержании добрых отношений со всеми странами
Лавров заявил, что Россия заинтересована в поддержании добрых отношений со странами-соседями
Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать конструктивные и добрые отношения со всеми государствами. В первую очередь это касается соседних стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений с государствами Центральной Азии.
«Как и любой ответственный член международного сообщества, Россия заинтересована в благожелательном внешнем окружении, поддержании добрососедства и конструктивного взаимодействия со всеми, но прежде всего — с сопредельными и соседними государствами», — сказано в материале, который опубликован в «Российской газете».
Министр заметил, что со странами Центральной Азии Россию связывают отношения стратегического партнерства, с большинством из них — союзничества.
Лавров отметил, что у РФ по случаю 30-летия дипотношений насыщенная программа мероприятий со странами Центральной Азии.
«За прошедшие годы мы прошли большой путь. В совместной работе всегда опирались на объединяющие наши народы исторические узы дружбы, богатые традиции взаимной поддержки, доверия и уважения», — подчеркнул он.
Глава МИД РФ заметил, что торгово-экономические отношения с государствами Центральной Азии активно развиваются вне зависимости от геополитической обстановки.