Лавров заявил о заинтересованности РФ и Мексики в отмене визового режима

Отмечается, что с 2017 года въезд россиян на территорию этого государства был упрощен. Это коснулось российских туристов, которым для длительного пребывания в Мексике необходимо лишь получить электронное разрешение.

Также Лавров обозначил, что наша страна собирается поддерживать сотрудничество с Мексикой не только в сфере туризма, но и в реализации больших инвестиционных и инфраструктурных проектов.

«Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Развиваются крупные, хотя пока и точечные инвестиционные и инфраструктурные проекты. Это амбициозные, интересные инициативы», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что потенциал двух государств для торговли и инвестиций внушителен. Как считает министр, сотрудничество в сферах энергетики, автомобилестроения, химической и фармацевтической промышленности имеет хорошие перспективы.