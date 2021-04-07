Лавров заявил о возможности участвовать ЕС в Большом евразийском партнерстве

Евросоюз сможет принять участие в Большом евразийском партнерстве, если проявит заинтересованность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.

«Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза», — процитировало слова Сергея Лаврова РИА «Новости».

Министр отметил, что инициатива Владимира Путина о создании партнерства поможет повысить конкурентоспособность всех участников, а также станет заделом в построении общеконтинентального мира и стабильности.

Россия заинтересована в партнерстве с Пакистаном, Индией и другими странами Евразии. Пом нению Лаврова, у стран есть общие интересы, например, обеспечение безопасности и повышение качества жизни народов.