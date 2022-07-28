Лавров заявил о росте популярности ШОС

Начало саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ознаменовалось очередью из стран, желающих вступить в объединение. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Его слова процитировал ТАСС.

Лавров встречался с Мирзиеевым в преддверии саммита ШОС, проведение которого запланировали на 15–16 сентября.

«Особенно символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели или партнеры по диалогу», — сказал глава МИД РФ.

Повестка сентябрьского мероприятия в Самарканде, заметил Лавров, вырисовывается достаточно солидной и насыщенной. На саммите ШОС проведут встречу глав МИД стран-участниц организации. На ней примут проекты итоговых документов.