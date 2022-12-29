Власть 29 декабря 2022, 12:32 Лавров заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в Иране Глава МИД Лавров заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в Иране Unsplash

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Западные страны вместо того, чтобы начать переговоры по возобновлению действия Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), хотят раскачать ситуацию внутри Ирана и заставить мир бояться иранской угрозы. Такое мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал в интервью РИА «Новости».

Таким образом глава МИД РФ охарактеризовал ситуацию, сложившуюся вокруг соглашения по иранской ядерной программе. Он считает, что договоренности по этому вопросу работали до тех пор, пока Соединенные Штаты не разорвали договор в 2018 году.

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Сейчас проходит работа по перезапуску процесса при участии России. Однако нужно добиться безоговорочного соблюдения условий всеми задействованными сторонами.

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«Иное дело, что у финишной черты американцы и европейцы резко сбавили обороты, переключившись на раскачивание внутриполитической обстановки в Иране», — сказал Лавров.

Также он прокомментировал разговоры вокруг того, что Иран якобы поставляет России беспилотники. Он подчеркнул, что у Запада до сих пор не нашлось доказательств этих слухов.