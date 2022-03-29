Лавров заявил о попытках Запада шантажировать другие страны и осуждать действия России на Украине

Запад пытается с помощью ультиматумов, шантажа и угроз заставить власти других стран осудить действия России на Украине. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров во время встречи с депутатом парламента Ливанской Республики Талалом Арсланом.

«Наши западные коллеги, когда поняли, что их планы организовать на Украине плацдарм для агрессии России, для атаки на все русское были сорваны, они стали заставлять, по сути дела, шантажом, ультиматумами, угрозами страны всех регионов осудить Российскую Федерацию и используют свое влияние для того, чтобы добиваться односторонних преимуществ в самых разных уголках планеты», — сказал Лавров. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что РФ ценит позицию государств, которые не присоединились к антироссийским санкциям и понимают ситуацию с точки зрения общих тенденций дальнейшего развития мировых отношений. Глава МИД РФ добавил, что оценки Арсланом происходящего вызывают у него уважение.

«Это оценки объективного, опытного политика, который не поддается различным конъюнктурным воздействиям и думает прежде всего о национальных интересах родины», — сказал министр.

МИД Ливана 24 февраля осудил спецоперацию России на Украине и призвал российские власти «к немедленному прекращению военных действий, выводу войск и возвращению к логике диалога как наилучшему способу разрешения существующего конфликта». На этом Арслан заявил, что официальное мнение Министерства иностранных дел его страны не отражает позиции ливанского народа.