Лавров заявил о помощи США в борьбе России с коронавирусом

Россия не только поддерживает другие страны в их борьбе с коронавирусом, но также и принимает посильную помощь от других государств, в том числе США. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы ее принимать и от членов Евросоюза, и от Соединенных Штатов уже принимаем, как вы знаете», — привел слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас мир охватила общая беда и всем странам нужно поддерживать друг друга и оказывать посильную помощь.

При этом российский министр отметил, что уже были попытки недобросовестных политиков использовать нынешнюю ситуацию для сведения счетов и обеспечить себе более выгодные позиции. В частности, он обратил внимание на то, что чиновники Евросоюза создали группу «Восток». Они начали поиски врагов, кто сомневается в том, что страны Европы способны справиться с пандемией.

«Ну и называют, естественно, Россию, Китай и ряд других стран», — рассказал министр. При этом Москва ни разу не делала подобных заявлений, а напротив, всегда проявляла солидарность со странами Евросоюза и оказывала помощь, если ее просили.

В конце марта Россия по просьбе властей Италии направила в страну 15 военно-транспортных самолетов со специалистами и медицинским оборудованием. Они должны были помочь итальянским медикам справиться с пандемией. На сегодняшний день в Италии выявили 219 814 случаев заражения.