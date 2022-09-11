Лавров заявил о нецелесообразности зеркального ответа на визовые ограничения ЕС | 360°

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Лавров заявил о нецелесообразности зеркального ответа на визовые ограничения ЕС

Глава МИД Лавров заявил, что Россия считает глупостью зеркальный ответ на визовые запреты

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Российские власти не считают целесообразным введение зеркального ответа на визовые ограничения со стороны Евросоюза, заявил глава МИД Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) опубликовал телеканал «Россия 1».

«Мы считаем нецелесообразным отвечать такой же глупостью», — отметил министр иностранных дел.

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В среду президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить визовые ограничения для Европы. По словам главы государства, он против того, чтобы отвечать «плевком» на действия ЕС.

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Власти Евросоюза могут обсудить возможность отмены туристических виз для россиян, но этот шаг не останется без ответа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, «шаг за шагом, к сожалению, и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума», сообщила газета «Петербургский дневник».

В сентябре состоится заседание Генассамблеи ООН. Ее должен посетить глава МИД России Сергей Лавров. У него и членов российской делегации возникли проблемы с получением виз США.

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