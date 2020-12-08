Лавров заявил о необходимости перезагрузки в отношениях РФ и ФРГ

«Мы очень ценим ваш вклад в поддержание наших отношений, которые нуждаются в переосмыслении и, может быть, в том, что сейчас принято называть перезагрузкой», — процитировала радиостанция «Говорит Москва» обращение Лаврова к членам делегации.

Лавров подчеркнул, что в настоящий момент странам необходимо поддерживать диалог и «искать дополнительные точки соприкосновения». Он отметил, что в отношениях между Москвой и Берлином накопилось немалое количество проблем, «которые продолжают множиться».

Лавров считает, что в текущее время двум государствам важно взаимодействовать по межправительственной, межпарламентской и межобщественной линиям.