Лавров заявил о негласной войне Запада против российских СМИ

Страны Запада в последнее время объявили негласную войну российским средствам массовой информации. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021».

«Война практически уже объявлена», — сказал министр иностранных дел в ответ на вопрос журналиста. Лаврова прямо спросили о «необъявленной войне», которую начали западные страны в отношении российских журналистов.

Сергей Лавров привел пример, почему он считает именно так. Он отметил, что недавно Великобритания не выдала визу российскому журналисту. Кроме того, Соединенные штаты отказали россиянам в аккредитации на мероприятия, посвященные трагической дате: годовщине терактов 11 сентября.

При этом российским сотрудникам СМИ пришло приглашение на эту церемонию. Они получили письмо 20 августа и сразу же, на протяжении одного часа, ответили согласием. Но уже через несколько дней получили отказ от организаторов. В США объяснили, что заявок слишком много, места на всех не хватит. Тех же, кто не получил официальную аккредитацию, на церемонию точно не допустят, предупредили американцы.

Сергей Лавров обратил внимание, что в некоторых выступлениях президента Украины Владимира Зеленского слышны отголоски КВН, в котором он годами выступал. Министр отметил, что такие моменты в поведении политика его не радуют.