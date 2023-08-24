Власть 24 августа 2023, 15:45 Лавров заявил о недопустимости обсуждения постоянного членства Японии и ФРГ в Совбезе ООН Глава МИД Лавров: нельзя говорить о постоянном членстве ФРГ, Японии в СБ ООН Russian Foreign Ministry/viaGlobalLookPress

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Возможность включения Японии и Германии в число постоянных членов Совета безопасности Организации (СБ) Объединенных Наций (ООН) не может стоять на повестке дня. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам саммите БРИКС, сообщил ТАСС.

«В смысловом плане, конечно же, не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость», — сказал он.

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Министр напомнил, что и так треть текущего состава Совбеза ООН — это государства из так называемого золотого миллиарда. «Остальные восемь миллиардов», по его словам, на этой платформе никто не представляет.

Лавров добавил, что 24 августа проведет переговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Они обсудят вопросы, связанные с зерновой сделкой.