Лавров заявил о недопустимости дестабилизации союзников России в Центральной Азии из-за Афганистана

Главная задача России на востоке — это недопущение дестабилизации центральноазиатских государств, которые являются союзниками РФ, после прихода движения «Талибан»* к власти в Афганистане. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью телеканалу «Россия 24» он рассказал, что стабильность центральноазиатских союзников важна для России, поскольку между РФ и ними нет никаких гран, со всеми действует визовый режим.

«Прежде всего, это необходимость не допустить дестабилизации соседних стран и перелива террористической и наркоугрозы из Афганистана, необходимость подавлять эти угрозы и внутри самого Афганистана», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ ранее сообщил о том, что президент США Джо Байден на полях саммита G20 в Риме подчеркнул свое желание контактировать с российским лидером Владимиром Путиным. Также, по словам Лаврова, американская и российская стороны обсудили возможность проведения переговоров в ближайшей перспективе.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.