Лавров заявил о налаживании диалога между Россией и США

Отношения между Россией и Вашингтоном полны противоречий, но при этом стороны сохранили и продолжают развивать диалог. С таким заявлением в эфире египетского телеканала TeH выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Полная расшифровка интервью опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

Он пояснил, что любую конфронтацию необходимо сводить к диалогу, как это произошло при ухудшении в отношениях Москвы и Вашингтона. В качестве примера он привел переговоры президента России Владимира Путина и Джо Байдена.

«При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать, по крайней мере у США, присутствует», — пояснил министр.

Лавров отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с «холодной войной», которая пугала весь мир во второй половине XX века. Тогда речь шла не о противостоянии двух стран, а двух систем: социализма и капитализма.

Сегодня мир полностью изменился. На поле вышли новые игроки, которые требуют, чтобы с их мнением тоже считались. Отношение к сложившейся ситуации нравится не всем.

«Критики полицентричного мироустройства полагают, что оно может привести к тому, что множество игроков будут „толкаться локтями“, а мир станет более хаотичным. Наша позиция заключается в том, что многосторонность — это объективная реальность», — заявил Лавров.

Он отметил, что сейчас основная задача не «стравливать» страны между собой, а упорядочить каким-то образом. Министр напомнил, что именно к этому призвал президент России Владимир Путин, когда предложил провести саммит стран постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Это не из-за того, что они должны за всех решать, а потому что на них по Уставу Организации возложена особая ответственность поддержания международного мира и безопасности», — отметил министр.

Лавров не исключил, что лидеры «ядерной пятерки» вместе смогли бы разработать рекомендации для всего мира, чтобы все страны не противостояли друг с другом, а вели диалог.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли на минувшей неделе. Пресс-служба Белого дома в итоговом релизе сообщила, что американский лидер выразил беспокойство наращиванием российских войск на границе с Украиной.

В пресс-службе Кремля уточнили, что Путин напомнил коллеге о невыполнении Киевом взятых на себя обязательств в рамках Минских соглашений, а также отметил, что пока только войска НАТО осваивают украинские территории и наращивают вооружение около российских рубежей.