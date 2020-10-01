Лавров заявил о кризисе доверия в Европе

Обращение главы ведомства к участникам форума по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии опубликовано на официальном сайте МИД.

«К сожалению, в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ сегодня Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный многоплановый потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным», — отметил Лавров.

По его мнению, из-за кризиса доверия на Западе потенциал взаимоотношений России и Германии остается нереализованным. В Берлине сейчас взяли курс на сдерживание России, там звучат «голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес», добавил министр. Период напряженности можно преодолеть «во благо коренных интересов» России и Германии. По словам Лаврова, шансы на сохранение данной перспективы остаются.

На форуме также участвовал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, он высказался по поводу современных отношений России и Германии.

«Возможно, это самое большое испытание с 1990 года», — заявил он.

Долгосрочное взаимодействие двух государств имеет стратегический вес, заявил дипломат. Однако «уважение в общении и соблюдение прав человека и международного права» неотъемлемо.

Отношения РФ и Германии обострились на фоне болезни российского оппозиционера Алексея Навального, который до недавнего времени лечился в берлинской клинике «Шарите» после комы.