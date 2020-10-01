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    01 октября 2020, 16:51

    Лавров заявил о кризисе доверия в Европе

    Алена Макаренко

    Европа переживает кризис доверия в результате политики натоцентричности и геополитических игр. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, сообщил сайт RT.
    Лавров заявил о кризисе доверия в Европе

    Обращение главы ведомства к участникам форума по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии опубликовано на официальном сайте МИД.

    «К сожалению, в результате близорукой политики натоцентричности и геополитических игр в поиске односторонних преимуществ сегодня Европа переживает серьезный кризис доверия, а масштабный многоплановый потенциал российско-германского взаимодействия так и остается нереализованным», — отметил Лавров.

    По его мнению, из-за кризиса доверия на Западе потенциал взаимоотношений России и Германии остается нереализованным. В Берлине сейчас взяли курс на сдерживание России, там звучат «голословные обвинения, ультиматумы, угрозы в наш адрес», добавил министр. Период напряженности можно преодолеть «во благо коренных интересов» России и Германии. По словам Лаврова, шансы на сохранение данной перспективы остаются.

    На форуме также участвовал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, он высказался по поводу современных отношений России и Германии.

    «Возможно, это самое большое испытание с 1990 года», — заявил он.

    Долгосрочное взаимодействие двух государств имеет стратегический вес, заявил дипломат. Однако «уважение в общении и соблюдение прав человека и международного права» неотъемлемо.

    Отношения РФ и Германии обострились на фоне болезни российского оппозиционера Алексея Навального, который до недавнего времени лечился в берлинской клинике «Шарите» после комы.

    Новости SMI.FM