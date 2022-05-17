Лавров заявил о грубом нарушении НАТО своих обязательств

НАТО под руководством Соединенных Штатов, которые подмяли под себя весь Запад, грубо нарушила обязательства не укреплять собственную безопасность за счет других. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Очевидно, тут даже, по-моему, нет смысла особо на этом заострять внимание, что наши натовские коллеги под водительством США, которые подмяли под себя весь Запад, это сейчас уже всем очевидно, грубейшим образом нарушили как обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, так и обязательства не допускать, чтобы какая-либо одна организация, в данном случае НАТО, не претендовала на ведущие позиции, диктуя свою волю всем остальным», — сказал министр во время выступления на Федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты». Его процитировало РИА «Новости».

Лавров отметил, что результатом такой политики Запада стало расширение Североатлантического альянса на восток. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО под давлением США развязывает руки России. Она напомнила, что эти два государства придерживались политики нейтралитета годами и отказывались от вступления в военные блоки. Об этом написала газета «Известия».

В понедельник, 16 мая, российский президент Владимир Путин сказал, что у России нет проблем со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Однако если РФ почувствует из-за этого для себя непосредственную опасность, то она ответит.