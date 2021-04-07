Лавров заявил о готовности России поставлять вакцины в другие страны

Россия готова поставлять нуждающимся странам российские вакцины. Соглашение о поставках «Спутник V» уже достигнуты с более чем 50 государствами.

Во многих странах запущено производство вакцины, сказала министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International.

«Приоритет на данном этапе — вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины», — процитировало слова главы МИД РФ РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что с пандемией страны должны бороться вместе. Он считает, что в этот момент должно быть приостановлено действие торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничений в финансовой, технологической и информационной сферах.

«Эпидемия развенчала миф о превосходстве ультралиберальной модели развития. Очевидно, что гораздо большую стрессоустойчивость демонстрируют самодостаточные страны с четко сформулированными национальными интересами», — отметил он.

Лавров добавил, что Россия продолжит помогать Всемирной организации здравоохранения.