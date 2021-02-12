Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с ЕС

Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом. Однако власти не хотели бы изолироваться от мировой жизни. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Соловьев LIVE».

«Мы исходим из того, что мы готовы. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал он.

Лавров заявил, что это может произойти, если Россия снова увидит, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для отечественной экономики, в том числе «в самых чувствительных сферах».

Ситуация с Алексеем Навальным поставила под сомнение перспективы дальнейшего выстраивания отношений между Россией и ЕС. Однако в МИД РФ сказали, что российская сторона при выстраивании отношения с Европейским союзом «не собирается вставать в позу обиженных».

В начале февраля глава МИД назвал главной проблемой в отношениях России и ЕС «отсутствие нормальности». Сергей Лавров оценил напряжение крупнейших игроков как «нездоровое». Дипломат добавил, что вопрос о необходимости проведения честного обзора положения дел в отношениях России и ЕС давно «назрел и перезрел».