Лавров заявил о беспочвенности обвинений России в мировом продовольственном кризисе

Украина вместе с Западом, обвиняя Россию в «экспорте голода», пытаются переложить ответственность «с больной головы на здоровую». Об этом написал глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для африканских СМИ. Она появилась на сайте ведомства перед его поездкой по странам континента.

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы „экспортирует голод“, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — заявил Лавров.

Он напомнил, что еще во время кризиса из-за пандемии коллективный Запад оттянул на себя продовольственные и товарные потоки, пользуясь механизмом валютной эмиссии. Тем самым он ухудшил положение развивающихся стран, которые зависимы от импорта продуктов питания.

По словам министра, именно тогда стала складываться тяжелая ситуация на продовольственном рынке. Он подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные в последние месяцы, только обстрили негативные тенденции.