Лавров заявил, что Зеленского не стоит сравнивать с Гитлером | 360°

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Лавров заявил, что Зеленского не стоит сравнивать с Гитлером

Глава МИД Лавров заявил, что президента Украины Зеленского не стоит сравнивать с Гитлером

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Президента Украины Владимира Зеленского нельзя сравнивать с Адольфом Гитлером. Ведь украинский лидер не самостоятельно действует против России, ему приказывают делать определенные вещи. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Владимир Зеленский может так же разрешить себе, как ранее и запретил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Все будет зависеть от настроения или от указа Запада.

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«Он в общем-то артист, там сейчас немало артистов на той стороне. Как и, кстати сказать, те, кто им управляют, манипулируют — они же все играют, они все играют в каких-то благородных рыцарей, которые возмущены тем, что делает Российская Федерация и российские военные в ходе специальной военной операции», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

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При этом глава МИД подчеркнул, что Россия не  будет терпеть угрозы собственной безопасности, которые исходят со стороны Украины.

Владимир Зеленский

Сергей Лавров

Украина

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