Лавров заявил, что Запад «выдумывает на ровном месте» санкции для России

Запад может найти или придумать много поводов, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в дела других стран. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, в последнее время Россию обвиняют в том, что она вмешалась в ситуацию в Нагорном Карабахе для укрепления своих геополитических позиций. Якобы Москва сговорилась с Анкарой разделить регион, «только чтобы Запад не укреплял там свое положение».

«Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах», — заявил Лавров в интервью телеканалу RT.

Однако Россия готова к любым событиям. Министр рассказал, что недавно читал о том, что Конгресс США «продвигает санкции» против Союзного государства России и Белоруссии лишь из-за факта существования Союзного государства.

«Оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную цветную революцию. Так что еще будет немало поводов, я уверен в этом. Запад умеет не только их искать, но и выдумывать на ровном месте», — заключил Лавров.

Палата представителей США в ноябре поддержала законопроект, который наделяет полномочиями американского президента ограничивать въезд в страну членов избиркома Белоруссии, а также считающихся ответственными за давление на СМИ чиновников. Об этом написало РИА «Новости».

Если законопроект одобрят, то глава Белого дома сможет заблокировать визу любого иностранного гражданина, являющегося членом ЦИК Белоруссии, государственным должностным лицом, причастным к независимым СМИ. Также санкции могут коснуться должностного лица Союзного государства или россиянина, активно участвовавшего в действиях в отношении СМИ или нарушении прав человека, связанных с ситуацией в Белоруссии.