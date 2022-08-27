Лавров заявил, что Запад навязывает расистское деление мира

Западный «порядок, основанный на правилах», подразумевает расистское деление мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров в видеообращении к участникам V Глобального форума молодых дипломатов. Его процитировал ТАСС.

Лавров заявил, что Россия «категорически отвергает» подход, навязываемый коллективным Западом во главе с США.

«Неоколониальный „порядок, основанный на правилах“, предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере „золотого миллиарда“ и обслуживать его интересы», — пояснил министр.

Он добавил, что Россия привержена основополагающим принципам Устава ООН. Страна выступает сторонницей уважения культурно-цивилизационного многообразия народов и их права самим определять свою судьбу.

Западные лидеры постоянно употребляют термин «порядок, основанный на правилах» (у него даже появилась аббревиатура — ПОП). Иногда вместо него используется термин «либеральный мировой порядок».