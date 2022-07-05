Лавров заявил, что Запад мешает работе объективных СМИ

Западные страны делают все для того, чтобы помешать работе объективно рассказывающих о ситуации на Украине СМИ. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«К сожалению, Запад делает все, чтобы перекрыть работу СМИ, которые предоставляют объективные сведения о происходящем», — отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.— сказал Лавров во время своего визита в Улан-Батор. Его процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что Росиия заинтересована в освещении действий представителей киевского режима на Украине. По его словам, широкая мировая общественность должна об этом знать. Он сказал, что подробно сообщил монгольским партнерам о ходе специальной операции России на Украине.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО демонизирует Россию, поскольку не может жить без противника.