Лавров заявил, что в Карабахе не будет миротворцев из Турции

Власти Турции сообщили о совместной с РФ миротворческой миссии в Карабахе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он отметил, что ввод турецкого контингента на территорию непризнанной республики невозможен без согласия Еревана и Баку, пишет «Аргументы и Факты».

Лавров пояснил, что границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены помещениями мониторингового центра России и Турции. Он уточнил, что речь идет о центре, который будет стационарно размещен в Азербайджане.