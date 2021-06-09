facebook_pixel
    09 июня 2021, 10:55

    Лавров заявил, что США утаивают важную информацию о крушении малайзийского боинга

    Полина Гребенщикова

    США утаивают важную информацию о крушении боинга МН17 в Донбассе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом написал «Политэксперт».

    Лавров заявил, что США утаивают важную информацию о крушении малайзийского боинга

    Лавров отметил, что США отказываются предоставить спутниковые снимки, которые пролили бы свет на катастрофу.

    «Американцы упрямо отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года. Колоссальной важности факты утаиваются», — заявил Лавров.

    Летом 2014 года малазийский боинг, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью. Находившиеся на борту 298 человек погибли.