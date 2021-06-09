Лавров заявил, что США утаивают важную информацию о крушении малайзийского боинга

США утаивают важную информацию о крушении боинга МН17 в Донбассе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом написал «Политэксперт».

Лавров отметил, что США отказываются предоставить спутниковые снимки, которые пролили бы свет на катастрофу.

«Американцы упрямо отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014 года. Колоссальной важности факты утаиваются», — заявил Лавров.

Летом 2014 года малазийский боинг, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью. Находившиеся на борту 298 человек погибли.