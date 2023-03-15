Власть 15 марта 2023, 21:46 Лавров заявил, что США игнорируют запреты полетов над Черным морем Лавров: Вашингтон игнорирует действующие ограничения для полетов после начала СВО РИА «Новости»

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Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что США игнорируют ограничения полетов, действующие в прибрежных районах Черного моря после начала СВО. Об этом министр иностранных дел сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче«Москва. Кремль.Путин».

«Они (США — прим.ред.) игнорируют полностью тот факт, что после начала СВО наши военные объявили некоторые районы Черного моря с ограниченным статусом для использования любых летательных аппаратов», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

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По мнению Лаврова, игнорирование этого факта со стороны Вашингтона наводит на мысль, что американская сторона пытается постоянно искать какие-то провокации для нагнетания своих конфронтационных подходов.

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«Это плохо, потому что США постоянно заявляют, что являются ответственной державой. Но слова расходятся с делом», — сказал Лавров.

Лавров добавил, что действия Вашингтона выглядят в данном случае как провокация и она направлена на рост напряженности. И в этом плане любые инциденты, которые побуждают к столкновению двух ядерных держав, всегда очень рискованны.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские военные не позволят кому-либо прорваться в акваторию страны в Черном море.