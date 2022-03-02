Лавров заявил, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие

Российские власти не дадут Украине заполучить ядерное оружие. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие», — сказал он телеканалу Al Jazeera.

В противном случае, по его словам, Третья мировая война была бы ядерной и разрушительной.

«Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что их введут против спортсменов, журналистов и представителей сферы культуры», — добавил он.

При этом министр отметил, что у Российской Федерации много друзей, поэтому ее не получится изолировать.

Также Лавров высказал мнение, что в украинской власти должны находиться все проживающие в стране национальности.

Кроме того, глава МИД РФ высказался и о переговорах России и Украины. Он заявил, что украинская сторона затягивает их. Министр уверен, что украинцы делают это по указке США.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. По его словам, ее цель — защитить подвергавшихся последние годы геноциду и издевательствам людей, а также демилитаризировать страну.