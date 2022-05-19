Лавров заявил, что Россия против любых проявлений неоколониального мышления в мире

Россия отвергает проявления неоколониального мышления в любом виде. Для нее недопустимы расистские предрассудки и претензии на исключительность. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы отвергаем расистские предрассудки, претензии на исключительность, любые иные проявления неоколониального мышления», — говорится в его послании к участникам пленарного заседания XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

Обращение министра зачитал замглавы ведомства Михаил Богданов. Об этом написал ТАСС.

Лавров отметил, что РФ и мусульманские государства объединены общими стремлениями: они уважают права народов мира самим определять свою судьбу, а также привержены целям демократизации международной жизни.

Глава МИД РФ добавил, что Россия и мусульманские страны заинтересованы в развитии взаимовыгодных и равноправных отношений.

«Присвоение в этом году Казани статуса молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — яркое тому подтверждение», — подчеркнул министр.

Саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» проходит в столице Татарстана с 19 по 21 мая.