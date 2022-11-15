Важное 15 ноября 2022, 12:52 Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной Глава МИД Лавров назвал нереалистичными условия президента Зеленского для переговоров РИА «Новости»

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Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Однако украинские власти выдвинули нереалистичные условия. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на саммите G20. Об этом написал ТАСС.

По его словам, это киевский режим не идет на переговоры. Лавров также высказался и о выступлении президента Украины Владимира Зеленского на G20. Министр отметил, что оно прошло в формате видеозаписи и вышло за рамки отведенного времени. Глава МИД высказал мнение, что Зеленский, судя по всему, не прислушивается к советам Запада.

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Также Сергей Лавров сообщил, что французский президент Эммануэль Макрон на саммите подтвердил готовность к контактам с российским лидером Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

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Сам Эммануэль Макрон после встречи с главой Китая Си Цзиньпином в рамках G20 заявил, что Франция выступает за окончание эскалации конфликта на Украине. По его мнению, надо сосредоточиться на устранении последствий произошедшего. Он призвал уважать«территориальную целостность и суверенитет» Украины.