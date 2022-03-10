Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину

Россия не планирует нападать на другие страны, и на Украину она тоже не нападала. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сегодня прибывший в Анталью на переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом написало ИА Regnum.

Глава МИД заявил, что Россия считает опасными поставки вооружения на Украину. Лавров пояснил, что Европа поставляет Украине тысячи переносных ракетных комплексов. ЕС пока не смог ответить, как будут контролировать поставляемые на Украину ПЗРК. Поэтому в дальнейшем этим оружием могут завладеть террористы. И те, кто накачивает Украину оружием, должны понимать свою ответственность за свои действия.

Российская спецоперация на Украине идет по плану, отметил Лавров. На последнем раунде переговоров с Украиной делегация РФ представила конкретные предложения по урегулированию.

Главы МИД России и Украины вели переговоры около полутора часов, написало РИА ФАН.

Переговоры с Лавровым были непростыми, признался по итогам встречи Кулеба. Глава украинского МИД также заявил, что Незалежная начнет поиск дипломатических решений.