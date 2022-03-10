Лавров заявил, что Россия больше не будет зависеть от Запада

Россия справится с экономической ситуацией, связанной с антироссийскими санкциями. В будущем она постарается ни в чем не зависеть от Запада. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается состояния экономики Российской Федерации — мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство», — сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Его процитировал ТАСС.

По его словам, в будущем Россия не будет зависеть ни от какого дяди Сэма, он не сможет принимать решения для разрушения. Об этом написало РИА «Новости».

Что касается нефти и газа, то вопрос о поставках Россия оставит на усмотрение Запада. Лавров отметил: если Европа перестанет покупать их у РФ, никто не будет ее уговаривать.