Лавров заявил, что путь к возобновлению диалога с Западом не отрезан

Российские власти не считают, что путь к возобновлению диалога с Западом отрезан. При этом судить о намерениях других стран теперь будут по практическим делам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам. Мы извлекли серьезный урок. В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием „холодной войны“» — сказал глава МИД России в интервью французскому телеканалу «TF1».

Он напомнил, что после окончания «холодной войны» и исчезновения СССР все стали говорить об общей судьбе Европы и общечеловеческих ценностях. Но, по словам Лаврова, дальше красивых слов дело не пошло.

«Как только дело доходило до реальных шагов по воплощению в жизнь этих лозунгов, у Европы проявлялось „отторжение“» — отметил министр.