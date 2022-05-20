Лавров заявил, что опасения относительно планов Запада на Украину подтвердились

Все опасения о том, что страны Запада пытались сделать из Украины, подтверждаются. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании на Донбассе, и объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются», — сказал Лавров на пресс-конференции с коллегой из Мали. Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи в ходе спецоперации будут выполнены. В частности, речь идет о защите людей, мирных граждан в Донбассе и по всей Украины. Кроме того, Россия не допустит создания в соседней стране угроз для российской нацбезопасности.

Россия 21 февраля признала независимость ДНР и ЛНР. Спустя три дня Путин заявил, что руководство этих республик обратилось к нему за помощью. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над людьми Донбасса. В связи с этим глава государства объявил о начале спецоперации на Украине. Также ее целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.