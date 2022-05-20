facebook_pixel
    20 мая 2022, 14:43

    Лавров заявил, что опасения относительно планов Запада на Украину подтвердились

    Глава МИД Лавров: опасения относительно планов Запада на Украину подтвердились

    Александр Иванов

    Все опасения о том, что страны Запада пытались сделать из Украины, подтверждаются. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что опасения относительно планов Запада на Украину подтвердились

    «Мы подробно напомнили нашим малийским друзьям сегодня о том, что происходило реально на Украине в течение последних долгих лет, включая восемь лет, когда Украина категорически отказывалась выполнять резолюцию СБ ООН об урегулировании на Донбассе, и объяснили еще раз те причины, по которым мы не имели другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, в ходе которой, кстати, все наши опасения о том, что Запад пытался сделать из Украины, стопроцентно подтверждаются», — сказал Лавров на пресс-конференции с коллегой из Мали. Его процитировало РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи в ходе спецоперации будут выполнены. В частности, речь идет о защите людей, мирных граждан в Донбассе и по всей Украины. Кроме того, Россия не допустит создания в соседней стране угроз для российской нацбезопасности.

    Россия 21 февраля признала независимость ДНР и ЛНР. Спустя три дня Путин заявил, что руководство этих республик обратилось к нему за помощью. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над людьми Донбасса. В связи с этим глава государства объявил о начале спецоперации на Украине. Также ее целями он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.