Лавров заявил, что навязанные требования руководства начали раздражать страны Евросоюза

Члены Евросоюза стали уставать от требований руководства. Они мешают им выстраивать собственную жизнь в соответствии с национальными идеалами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» и RT.

Он сравнил настроения в Европе с маятником, который качается из стороны в сторону. Если раньше он указывал на быструю интеграцию, то теперь устремится в обратную сторону, заверил он.

«Он сейчас качнется в другую сторону, когда навязанные из Брюсселя требования, как я уже сказал, далеко не всегда опирающиеся на законодательные договоренности, начинают раздражать и мешать странам выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, со своей религией», — предположил Сергей Лавров.

В качестве примера министр привел Венгрию. Евросоюз раскритиковал ее закон об ограничении демонстрации однополых отношений в учебных материалах и телевизионных передачах для детей и подростков.