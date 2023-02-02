Власть 02 февраля 2023, 11:39 Лавров заявил, что на Западе остаются поддерживающие фашизм политики Глава МИД РФ Лавров: на Западе остаются поддерживающие фашизм политики РИА «Новости»

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Некоторые западные политики были бы совсем не против возрождения фашизма. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА «Новости» и телеканалу «Россия 24».

«Пока еще в Германии есть много порядочных людей, которые не допустят возрождения фашизма, но есть там и такие, кто совсем не был бы против», — сказал Лавров.

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Также он высказал точку зрения о том, что Соединенные Штаты «подмяли» под себя Европу и лишили Евросоюз какой-либо самостоятельности. Не оставил он без внимания и вопрос о том, когда завершится российская спецоперация на Украине.

По его словам, военные, дипломаты РФ сейчас решают важнейшие задачи по обеспечению самостоятельности страны. При этом никто из них не думает, когда завершится СВО.

«Мы все хотим, чтобы это завершилось, но здесь важен не временной фактор, а качество тех итогов, что мы обеспечим для нашего народа», — подчеркнул министр.

Он добавил это делается и для тех людей, кто хочет остаться частью русской культуры, но которых всего этого долгие годы лишала «киевская хунта».