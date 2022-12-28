Власть 28 декабря 2022, 20:51 Лавров заявил, что на Украине находятся сотни военнослужащих США Глава МИД Лавров: на Украине находятся сотни американских военных специалистов РИА «Новости»

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Множество американских военнослужащих находятся сейчас на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью на Первом канале.

«Десятки, а может быть, даже и сотни американских военнослужащих есть на Украине, они там были еще до госпереворота. Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в СБУ», — сказал министр.

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По словам политика, также на Украине находится и оказывает поддержку аппарат военного атташе США. Лавров уверен, что американские военные специалисты проводят прямые консультации военнослужащим ВСУ.

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Ранее глава МИД уже заявлял, что на стороне Украины воюют западные ЧВК и военные инструкторы. США делятся с командованием ВСУ данными разведки, а также принимают участие в планировании боевых операций. При этом Запад продолжает настаивать на неприемлемости прямого столкновения НАТО с Россией. На фоне их очевидного присутствия на Украине, это звучит как лицемерие, сказал Лавров. Он также добавил, что Белый дом все больше хочет втянуть Украину в альянс любыми способами.