28 декабря 2022, 20:51
Лавров заявил, что на Украине находятся сотни военнослужащих США
Глава МИД Лавров: на Украине находятся сотни американских военных специалистов
Множество американских военнослужащих находятся сейчас на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью на Первом канале.
«Десятки, а может быть, даже и сотни американских военнослужащих есть на Украине, они там были еще до госпереворота. Сотрудники ЦРУ занимали минимум один этаж в СБУ», — сказал министр.
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По словам политика, также на Украине находится и оказывает поддержку аппарат военного атташе США. Лавров уверен, что американские военные специалисты проводят прямые консультации военнослужащим ВСУ.
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Ранее глава МИД уже заявлял, что на стороне Украины воюют западные ЧВК и военные инструкторы. США делятся с командованием ВСУ данными разведки, а также принимают участие в планировании боевых операций. При этом Запад продолжает настаивать на неприемлемости прямого столкновения НАТО с Россией. На фоне их очевидного присутствия на Украине, это звучит как лицемерие, сказал Лавров. Он также добавил, что Белый дом все больше хочет втянуть Украину в альянс любыми способами.
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