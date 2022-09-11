Лавров заявил, что мир движется к многополярности | 360°

Власть 11 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber Лавров заявил, что мир движется к многополярности Глава МИД России Лавров: мир движется к более справедливому порядку и станет многополярным РИА «Новости»

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Мир движется к более справедливому устройству и многополярности, отметил глава МИД России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Интервью опубликовали на сайте министерства.

«Куда идет мир? Думаю, к более справедливому миропорядку. Он будет многополярным», — подчеркнул Лавров.

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Он констатировал, что Запад «судорожно пытается всеми правдами и неправдами» сохранить и укрепить свое доминирование. НАТО «заявил о глобальных амбициях», Индо-Тихоокеанский регион официально объявили зоной ответственности Альянса, и «далеко не всем это нравится».

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«Американцы и их союзники пытаются расколоть существующие десятилетиями многосторонние структуры, основанные на взаимном уважении, на поиске консенсуса и компромиссов», — добавил министр.

По его словам, «западники» берут откровенный курс на раскол Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), надеясь присоединить как минимум часть его членов к созданному военно-политическому блоку AUKUS. И в этом регионе «зреет недовольство такой нахрапистой, беспардонной линией», указал Лавров.

«Наша последовательная позиция никогда не менялась. Мы за равноправный диалог и решение всех проблем на основе баланса интересов государств мира», — сообщил глава МИД.

Такой подход полностью соответствует ключевому принципу Устава ООН: уважению суверенного равенства всех государств.

«Правда на нашей стороне. Она будет пробивать себе дорогу. Это будет небыстрый процесс, который, наверное, займет определенную историческую эпоху, но он необратим», — резюмировал министр.

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