Лавров заявил, что Кулеба на переговорах в Турции не предлагал новых идей по ситуации на Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на прошедшей на прошлой неделе встрече в Анталье не предложил новых идей по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров в интервью РБК добавил, что встреча с Кулебой в Турции не является заменой переговорам российской и украинской делегаций, которые были начаты в Белоруссии.

Глава МИД РФ выразил мнение, что текущие события являются эпохальными. По его словам, сейчас идет битва за будущий миропорядок. Он добавил, что сейчас на переговорах обсуждается нейтральный статус Украины, при этом также речь идет о требованиях России по гарантиям безопасности.

Переговоры Лаврова и Кулебы прошли 10 марта. На них обсуждались в основном гуманитарные вопросы. Глава МИД Украины назвал встречу тяжелой.