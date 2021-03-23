Лавров заявил, что Евросоюз уничтожил отношения с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы сейчас нет отношений с Евросоюзом. Но наша страна готова наращивать взаимодействие.

Во вторник у Лаврова состоялась совместная пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И.

«С Евросоюзом как с организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя», — передало его слова РИА «Новости».

Глава МИД также отметил, что Москва будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить аномалию в отношениях с Россией.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия должна начать уходить от использования доллара. По его мнению, это поможет снизить санкционные риски. Дипломат добавил, что России и Китаю необходимо укреплять самостоятельность, чтобы не зависеть от решений американских коллег.

Сейчас Сергей Лавров находится в Китае, где министры должны обсудить стратегическое взаимодействие государств и организацию контактов на высоком и высших уровнях.